В Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев" — ГУР

На войне против Украины воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, их примерно 4,5-5 тысяч. Они сегодня работают на определенных направлениях, на первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на наиболее угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная — Бахмут. Это передовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск", - отметил он.

По его словам, отбирают людей, имеющих опыт боевых действий, имеющих соответствующую подготовку и проходивших службу в вооруженных силах Российской Федерации.

"Там отбирают тех людей, которые имеют опыт боевых действий, имеют соответствующую подготовку и проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации. Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически наиболее сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", - рассказал представитель ГУР.

Скибицкий также сообщил, что на территории Украины есть наемники из других стран, но их мало.

"Они там объявляли, что в Сирии создадут целый легион, что вроде бы многие наемники хотят идти из Африки. Они есть, но эти группы не многочисленны. Они тоже действуют под эгидой "Вагнера". Поэтому мы пока не видим активного применения иностранных наемников. Есть люди из Сирии, из Африки, есть из других стран, но это не такие многочисленные подразделения, как они анонсировали", — резюмировал он.

Напомним, по данным ГУР, Россия почти завершила подготовку так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

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