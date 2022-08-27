Коли та як пересаджувати півонії: детальна інструкція

Півонії наповнюють сад чудовим ароматом та яскравими барвами від початку травня до останньої декади липня. Навіть після завершення квітіння їхнє листя відрізняється особливою декоративністю. Коли та як краще пересаджувати півонії, щоб вони продовжували квітнути наступного року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Де найкраще садити півонії: інформація про вибір місця

Півонії - рослини, які люблять світло. А тому їх краще висаджувати на сонячних ділянках, хоча можливе вирощування також і в напівтіні. Від кількості сонця будуть залежати кількість та розмір квітів. Зверніть увагу, що півоніям подобаються місця, повністю захищені від різких протягів та вітрів.

Рости ця культура може на будь-якому ґрунті, але все ж краще віддати перевагу чистим, окультуреним суглинкам. Також варто зазначити, що півонії не люблять заболочених і надто сирих ґрунтів.

Вибираючи місце для висаджування півонії, звертайте увагу на ґрунтові води. Вони повинні бути на глибині не менше 50-70 см. Якщо проігнорувати цей фактор, можливе загнивання кореневої системи, що стане причиною загибелі рослини.

Коли садити півонії

Найкраще для пересаджування цієї квітки обирати середину серпня - кінець вересня. Тоді рослина встигне прижитися та розвинути достатню кореневу систему до стійких холодів.

Не менш важливо звертати увагу на прогноз погоди. Намагайтеся вибрати такий час, щоб після пересаджування півонії хоча б два тижні не йшов дощ. Коріння культури дуже не любить надлишку вологи, особливо після санітарного обрізання. Тому дуже важливо контролювати поливання.

Як зрозуміти, що півонію потрібно пересадити

Як зрозуміти, що півонію потрібно пересадити / Фото: Pexels

Існують певні ознаки, які допоможуть вам зрозуміти, що півонію потрібно пересадити вже цього року:

півонія не квітне або квітне не так рясно, як раніше;

бутони починають в'янути, не розквітнувши;

квіти стали надто дрібними;

на квітах зменшилася кількість пелюсток;

квіти почали з'являтися лише на зовнішніх краях куща, а всередині їх немає;

півонія, яка була висаджена осторонь від інших рослин, вже росрослася і заважає їм.

Як підготувати ділянку до пересаджування півонії

Дуже важливо заздалегідь підготувати місце, куди ви будете пересаджувати свою півонію. Від цього залежить розвиток та ріст рослини, тривалість її життя та квітіння.

Ями готують за місяць до запланованого пересаджування. Тоді земля встигне добре осісти. Викопувати їх потрібно на відстані 80-100 см одна від одної. Глибина ям повинна становити не менше 60-70 см, а діаметр - 55-70 см.

Також в ями додають спеціальну суміш. Готувати її досить просто: перепрілий гній, торф і компост, 350 г кісткового борошна, 150 г сульфату калію, 170-200 г суперфосфату. Якщо у вас на ділянці глинисті ґрунти, краще додатково добавити в землю 140-170 г гашеного вапна. Суміш перемішується з землею, а потім втрамбовується.

Як підготувати півонії до пересаджування

Як підготувати півонії до пересаджування / Фото: Pexels

За добу до запланованного пересаджування у півонії потрібно обрізати сухе листя та зрізати кущ, щоб від коріння залишилося не більше 15-20 см. Тепер рослина всі сили буде направляти на вкорінення. Навколо куща не забудьте викопати кільце (глибина 15-20 см), відступивши від рослини на 50 см. Влийте туди велику кількість води (30-40 літрів на дорослий кущ). Так ви зможете мінімізувати пошкодження під час викопування.

Підкопуйте зволожений кущ вилами та акуратно розхитуйте, щоб витягнути з ґрунту. Лопату використовувати не рекомендовано, адже нею можна пошкодити коріння. Якщо ви просто пересаджуєте півонію на нове місце, можна відразу перенести її в лунку та закопати землею.

Якщо ви хочете додатково розділити кущ, алгоритм дій змінюється:

Коріння обережно промивається від землі під стуменем води. Рослину кладуть у затінку, а коріння прикривають тканиною, яка дозволяє повітрю вільно проникати всередину. Залишають на 7-8 годин. Уважно обстежують коріння, видаляють всі підозрілі корінці. Ділять кущ на окремі - на кожному повинно бути не менше 3-4 придаткових корінців і 3-4 бруньки. Обробляють кореневу систему кожного нового кущика в бордоській рідині, місця зрізів притрушують крейдою. Залишають півонії в такому стані ще на 1 добу, прикривши кущики тканиною. Потім обробляють у блідо-рожевому розчині марганцівки (1,5-2 години). Пересаджують півонії.

Як правильно садити півонії

Перед висаджуванням землю потрібно обов'язково розпушити: перевірте, щоб в ямках не було великих грудочок. Рослину варто поставити у ґрунт так, щоб бруньки були заглиблені на 3-4 см (якщо на вашій ділянці суглинки) або на 5-6 см (піщані ґрунти).

На дні ями потрібно сформувати конус з ґрунту, на верхівку якого опустити середину куща. Корінці повинні вільно лежати на стінках конусу. Якщо потрібно розправте коріння руками. Після цього можна засипати землею. Навколо куща ґрунт краще не утрамбовувати, тому що ви можете поламати молоді корінці.

Відразу після висаджування півонію потрібно рясно полити відстояною водою та замульчувати. Через кілька днів обов'язково перевірте, чи рослина не опустилася разом із землею. Якщо так трапилося, варто скоригувати її положення. Не забувайте про своєчасне та систематичне поливання.