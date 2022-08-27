Когда и как пересаживать пионы: подробная инструкция

Пионы наполняют сад прекрасным ароматом и яркими красками с начала мая до последней декады июля. Даже после завершения цветения их листья отличаются особой декоративностью. Когда и как лучше пересаживать пионы, чтобы они продолжали цвести на следующий год — читайте в материале ТСН.ua.

Где лучше всего сажать пионы: информация о выборе места

Пионы – растения, которые любят свет. Поэтому их лучше высаживать на солнечных участках, хотя возможно выращивание также и в полутени. От количества солнца зависит количество и размер цветов. Обратите внимание, что пионам нравятся места, полностью защищенные от резких сквозняков и ветров.

Расти эта культура может на любой почве, но все же лучше предпочесть чистые, окультуренные суглинки. Также стоит отметить, что пионы не любят заболоченные и слишком сырые почвы.

Выбирая место для высадки пиона, обращайте внимание на грунтовые воды. Они должны быть на глубине не менее 50-70 см. Если проигнорировать этот фактор, возможно загнивание корневой системы, что станет причиной гибели растения.

Когда сажать пионы

Лучше всего для пересадки этого цветка выбирать середину августа – конец сентября. Тогда растение успеет прижиться и развить достаточную корневую систему для устойчивых холодов.

Не менее важно обращать внимание на прогноз погоды. Старайтесь выбрать такое время, чтобы после пересадки пиона хотя бы две недели не шел дождь. Корни культуры очень не любят избытка влаги, особенно после санитарной обрезки. Поэтому очень важно контролировать поливку.

Как понять, что пион нужно пересадить

Как понять, что пион нужно пересадить / Фото: Pexels

Существуют определенные признаки, которые помогут вам понять, что пион нужно пересадить уже в этом году:

пион не цветет или цветет не так обильно, как раньше;

бутоны начинают увядать, не расцветая;

цветы стали слишком мелкими;

на цветах уменьшилось количество лепестков;

цветы начали появляться только на наружных краях куста, а внутри их нет;

пион, который был взорван в стороне от других растений, уже разросся и мешает им.

Как подготовить участок к пересадке пиона

Очень важно заранее подготовить место, куда вы будете пересаживать свой пион. От этого зависит развитие и рост растения, продолжительность его жизни и цветения.

Ямы готовят за месяц до запланированной пересадки. Тогда земля успеет хорошо осесть. Выкапывать их нужно на расстоянии 80-100 см друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее 60-70 см, а диаметр – 55-70 см.

Также в ямы добавляют специальную смесь. Готовить ее достаточно просто: перепревший навоз, торф и компост, 350 г костной муки, 150 г сульфата калия, 170-200 г суперфосфата. Если у вас на участке глинистые грунты, лучше дополнительно добавить в землю 140-170 г гашеной извести. Смесь перемешивается с землей, а затем утрамбовывается.

Как подготовить пионы к пересадке

Как подготовить пионы к пересадке / Фото: Pexels

За сутки до запланированной пересадки в пионы нужно обрезать сухие листья и срезать куст, чтобы от корней осталось не больше 15-20 см. Теперь растение все силы будет направлять на укоренение. Вокруг куста не забудьте выкопать кольцо (глубина 15–20 см), отступив от растения на 50 см. Влейте туда большое количество воды (30–40 литров на взрослый куст). Так вы сможете минимизировать повреждения при выкапывании.

Подкапывайте увлажненный куст вилами и аккуратно раскачивайте, чтобы вытащить из почвы. Лопасть использовать не рекомендовано, ведь ею можно повредить корни. Если вы просто пересаживаете пион на новое место, можно сразу перенести его в лунку и зарыть землей.

Если вы хотите дополнительно разделить куст, алгоритм действий меняется:

Корни осторожно промываются от земли под струей воды. Растение кладут в тени, а корни прикрывают тканью, позволяющей воздуху свободно проникать внутрь. Оставляют на 7-8 часов. Внимательно обследуют корни, удаляют все подозрительные корешки. Делят куст на отдельные – на каждом должно быть не менее 3-4 придаточных корешков и 3-4 почки. Обрабатывают корневую систему каждого нового кустика в бордоской жидкости, места срезов посыпают мелом. Оставляют пионы в таком состоянии еще на 1 сутки, прикрыв кустики тканью. Затем обрабатывают в бледно-розовом растворе марганцовки (1,5-2 часа). Пересаживают пионы.

Как правильно сажать пионы

Перед высадкой землю нужно обязательно разрыхлить: проверьте, чтобы в ямках не было больших комочков. Растение следует поставить в грунт так, чтобы почки были углублены на 3-4 см (если на вашем участке суглинки) или на 5-6 см (песчаные грунты).

На дне ямы нужно сформировать конус из грунта, на верхушку которого опустить середину куста. Корешки должны свободно лежать на стенках конуса. Если нужно расправить корни руками. После этого можно засыпать землей. Вокруг куста почву лучше не утрамбовывать, потому что вы можете поломать молодые корешки.

Сразу после высадки пион нужно обильно полить отстоявшейся водой и замульчировать. Через несколько дней обязательно проверьте, не опустилось ли растение вместе с землей. Если так произошло, следует скорректировать ее положение. Не забывайте о своевременной и систематической поливке.