Гурт "Антитіла" та Ед Ширан вперше разом та наживо виконали нашумілу 2step у Польщі

У п'ятницю, 26 серпня, Ед Ширан дав концерт у Польщі, Варшава. Там до нього приєднався український гурт "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею.

Вперше артисти наживо на одній сцені виконали свою дуетну композицію 2step, яка облетіла весь світ та відгукнулася у серцях мільйонів людей. Після емоційного виконання на сцені розгорнулися величезний український прапор.

Тарас Тополя подякував Еду Ширану за те, що запросив його виступити разом з ним на його концерті. А полякам від всього українського народу Тарас висловив вдячність за підтримку:

Антитіла на концерті Еда Ширана у Польщі / Фото: instagram.com/teddysphotos

"Дякуємо за цю підтримку. За те, що стоїте разом з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи-ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяю, ми обов'язково віддячимо. Тримаємося разом", - сказав зі сцени Тополя.

Як відомо, трек 2Step – це римейк пісні з останнього альбому Еда, у якому лідер "Антитіл" Тарас Тополя співає українською. Знімання відео, ідея якого належить Тарасу Тополі, відбувалися в Ірпені, Києві, а також у Харківській області. Прем'єра кліпу відбулася 2 травня. Як зізнавався Тополя, свою частину композиції він записував у Харкові "в полі, між позиціями".

Туди музиканти прибули у складі 130 батальйону територіальної оборони для посилення Східного угруповання сухопутних військ ЗСУ.

Втім, днями Тарасу Тополі та його колегам з гурту "Антитіла", які разом з ним боронили Україну на сході на передовій, віддали наказ більше не воювати. Нині артисти повертаються до творчості. Вони вже взяли участь в урочистостях, присвячених Дню Незалежності. Далі вони планують давати благодійні концерти за кордоном.

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