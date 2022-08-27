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Російське МЗС призупинило видавання біометричних закордонних паспортів

Російське МЗС призупинило видавання біометричних закордонних паспортів

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Російське МЗС призупинило видавання біометричних закордонних паспортів

Фото: sevnews.info

У Росії призупинили прийом заявок громадян.

Міністерство закордонних справ РФ від 26 серпня призупинило прийом заявок громадян на отримання закордонних паспортів із біометричними даними терміном дії 10 років.  

Про це пише "Інтерфакс".

У відомстві зазначили, що про відновлення прийому буде повідомлено додатково.

Також на порталі Держпослуг недоступні й розділи щодо оформлення паспортів, реєстрації та запрошень на в'їзд до РФ.

При переході в підрозділи вкладки "Паспорти. Реєстрація" користувачеві повідомляють про неможливість оформлення закордонного та російського паспортів, реєстрацію за місцем проживання або перебування, а також запрошення на в'їзд до РФ.

Нагадаємо, росіянам на литовському кордоні хочуть запропонувати короткий тест – досить буде відповіді на одне запитання.

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