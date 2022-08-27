Молодик у Діві 27 серпня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У суботу, 27 серпня, розпочинається новий місячний місяць, який традиційно стартує з молодика

У серпні - астрологічний знак Діви, який буде викликати навести порядок у своєму житті. Щоб спланувати свої справи на цей період, слід дізнатися, як це впливає на ваш знак зодіаку, а також що можна і категорично заборонено робити в цей день.

Молодик розпочнеться о 11:17 у суботу, 27 серпня.

Діва - це астрологічний знак служіння, роботи, планування, наведення порядку, очищення розуму, тіла і духа. Тому в цьому новому місячному місяці потрібно віддавати перевагу конкретним і прагматичним підходам до роботи.

Молодик 27 серпня 2022: що потрібно робити

заводити корисні знайомства,

проводити переговори,

налагоджувати партнерські взаємини,

шукати інвесторів,

складати іспити або здавати наукову роботу,

купувати одяг,

думати позитивно,

планувати справи,

виконувати невеликі поточні завдання,

пасивно відпочивати,

очищати організм.

Молодик 27 серпня 2022: що категорично заборонено

довго сидіти за кермом,

пити більше допустимої дози алкоголю,

затівати ділові зустрічі і ставити підпис на контрактах.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період молодика 27 серпня 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Всередині у кожного є Храм. Хто там на вівтарі вирішить кожен сам, яким ти молишся богам?

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

У житті є дещо більше, ніж успішний успіх та ефективна ефективність, наприклад, чай та спокій.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Мудрість вже є у тобі, так само як чай всередині вже як насіння, не квап плоди передчасно.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Дозволь усьому йти всім ходом і сам слідкуй за цим. Саме час довіритись потоку подій.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися, а потім все-таки взяти і виправити.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Те, на що звертаєш свою увагу, набуває більшої глибини, обережно, щоб не втонути.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Прозора вода - ясність, чай - суть. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Спостерігаючи за рухом пару, течією води, за рівним полум’я свічки, головне бути тихим всередині, а ззовні можна як завгодно.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Можливо найкращий спосіб спілкуватися - то є мовчання. А ще краще мовчати разом.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зрощуй витонченість волі, звеличуй звучання смислів. Подумайте про що кажуть ці слова.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Не припиняючи діяти, не починай прив’язуватися. Припинивши прив’язуватися, починай діяти.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Майстер - це не той, хто виховує інших, а той, хто виховав сам себе, і ще багато, крім цього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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