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Молодик у Діві 27 серпня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

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Молодик у Діві 27 серпня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Фото: ТСН.ua

У суботу, 27 серпня, розпочинається новий місячний місяць, який традиційно стартує з молодика

У серпні - астрологічний знак Діви, який буде викликати навести порядок у своєму житті. Щоб спланувати свої справи на цей період, слід дізнатися, як це впливає на ваш знак зодіаку, а також що можна і категорично заборонено робити в цей день.

Молодик розпочнеться о 11:17 у суботу, 27 серпня.

Діва - це астрологічний знак служіння, роботи, планування, наведення порядку, очищення розуму, тіла і духа. Тому в цьому новому місячному місяці потрібно віддавати перевагу конкретним і прагматичним підходам до роботи.

Молодик 27 серпня 2022: що потрібно робити

  • заводити корисні знайомства,
  • проводити переговори,
  • налагоджувати партнерські взаємини,
  • шукати інвесторів,
  • складати іспити або здавати наукову роботу,
  • купувати одяг,
  • думати позитивно,
  • планувати справи,
  • виконувати невеликі поточні завдання,
  • пасивно відпочивати,
  • очищати організм.

Молодик 27 серпня 2022: що категорично заборонено

  • довго сидіти за кермом,
  • пити більше допустимої дози алкоголю,
  • затівати ділові зустрічі і ставити підпис на контрактах.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період молодика 27 серпня 2022 року. 

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Всередині у кожного є Храм. Хто там на вівтарі вирішить кожен сам, яким ти молишся богам?

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

У житті є дещо більше, ніж успішний успіх та ефективна ефективність, наприклад, чай та спокій.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Мудрість вже є у тобі, так само як чай всередині вже як насіння, не квап плоди передчасно.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Дозволь усьому йти всім ходом і сам слідкуй за цим. Саме час довіритись потоку подій.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися, а потім все-таки взяти і виправити.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Те, на що звертаєш свою увагу, набуває більшої глибини, обережно, щоб не втонути. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Прозора вода - ясність, чай - суть. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Спостерігаючи за рухом пару, течією води, за рівним полум’я свічки, головне бути тихим всередині, а ззовні можна як завгодно.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Можливо найкращий спосіб спілкуватися - то є мовчання. А ще краще мовчати разом.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня) 

Зрощуй витонченість волі, звеличуй звучання смислів. Подумайте про що кажуть ці слова.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Не припиняючи діяти, не починай прив’язуватися. Припинивши прив’язуватися, починай діяти.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Майстер - це не той, хто виховує інших, а той, хто виховав сам себе, і ще багато, крім цього. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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