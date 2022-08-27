Новолуние в Деве 27 августа 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

В субботу, 27 августа, начинается новый лунный месяц, который традиционно стартует с новолуния.

В августе – астрологический знак Девы, который будет вызывать навести порядок в своей жизни. Чтобы спланировать свои дела на этот период, следует узнать, как это влияет на ваш зодиакальный знак, а также что можно и категорически запрещено делать в этот день.

Новолуние начнется в 11:17 в субботу, 27 августа.

Дева – это астрологический знак служения, работы, планирования, наведения порядка, очищения разума, тела и духа. Поэтому в этом новом месячном месяце нужно отдавать предпочтение конкретным и прагматичным подходам к работе.

Новолуние 27 августа 2022 года: что нужно делать

заводить полезные знакомства,

проводить переговоры,

налаживать партнерские отношения,

искать инвесторов,

сдавать экзамены или сдавать научную работу,

покупать одежду,

думать положительно,

планировать дела,

выполнять небольшие текущие задания,

пассивно отдыхать,

очищать организм.

Новолуние 27 августа 2022 года: что категорически запрещено

долго сидеть за рулем,

пить больше допустимой дозы алкоголя,

затевать деловые встречи и ставить подпись на контрактах.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период новолуния 27 августа 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Внутри каждого есть Храм. Кто там на алтаре решит каждый сам, которым ты молишься богам?

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

В жизни несколько больше, чем успешный успех и эффективная эффективность, например, чай и покой.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Мудрость уже есть в тебе, так же как чай внутри уже как семена, не торопи плоды преждевременно.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Позволь всему идти всем ходом и сам следи за этим. Самое время довериться потоку событий.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться, а потом все-таки взять и исправить.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

То, на что обращаешь свое внимание, приобретает большую глубину, осторожно, чтобы не утонуть.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Прозрачная вода – ясность, чай – суть. Наполни суть ясностью – обретешь истину.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Наблюдая за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри, а снаружи можно как угодно.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Возможно лучший способ общаться — это молчание. А еще лучше молчать вместе.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Возрастай утонченность воли, превозноси звучание смыслов. Подумайте о чем говорят эти слова.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Не переставая действовать, не начинай привязываться. Прекратив привязываться, начинай действовать.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Мастер – это не тот, кто воспитывает других, а тот, кто воспитал сам себя, и еще многое, кроме этого.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев