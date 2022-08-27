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Новолуние в Деве 27 августа 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

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Новолуние в Деве 27 августа 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Фото: ТСН.ua

В субботу, 27 августа, начинается новый лунный месяц, который традиционно стартует с новолуния.

В августе – астрологический знак Девы, который будет вызывать навести порядок в своей жизни. Чтобы спланировать свои дела на этот период, следует узнать, как это влияет на ваш зодиакальный знак, а также что можно и категорически запрещено делать в этот день.

Новолуние начнется в 11:17 в субботу, 27 августа.

Дева – это астрологический знак служения, работы, планирования, наведения порядка, очищения разума, тела и духа. Поэтому в этом новом месячном месяце нужно отдавать предпочтение конкретным и прагматичным подходам к работе.

Новолуние 27 августа 2022 года: что нужно делать

  • заводить полезные знакомства,
  • проводить переговоры,
  • налаживать партнерские отношения,
  • искать инвесторов,
  • сдавать экзамены или сдавать научную работу,
  • покупать одежду,
  • думать положительно,
  • планировать дела,
  • выполнять небольшие текущие задания,
  • пассивно отдыхать,
  • очищать организм.

Новолуние 27 августа 2022 года: что категорически запрещено

  • долго сидеть за рулем,
  • пить больше допустимой дозы алкоголя,
  • затевать деловые встречи и ставить подпись на контрактах.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период новолуния 27 августа 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Внутри каждого есть Храм. Кто там на алтаре решит каждый сам, которым ты молишься богам?

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

В жизни несколько больше, чем успешный успех и эффективная эффективность, например, чай и покой.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Мудрость уже есть в тебе, так же как чай внутри уже как семена, не торопи плоды преждевременно.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Позволь всему идти всем ходом и сам следи за этим. Самое время довериться потоку событий.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться, а потом все-таки взять и исправить.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

То, на что обращаешь свое внимание, приобретает большую глубину, осторожно, чтобы не утонуть.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Прозрачная вода – ясность, чай – суть. Наполни суть ясностью – обретешь истину.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Наблюдая за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри, а снаружи можно как угодно.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Возможно лучший способ общаться — это молчание. А еще лучше молчать вместе.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Возрастай утонченность воли, превозноси звучание смыслов. Подумайте о чем говорят эти слова.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Не переставая действовать, не начинай привязываться. Прекратив привязываться, начинай действовать.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Мастер – это не тот, кто воспитывает других, а тот, кто воспитал сам себя, и еще многое, кроме этого.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев

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