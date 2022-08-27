Новолуние в Деве 27 августа 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

В субботу, 27 августа, начинается новый лунный месяц, который традиционно стартует с новолуния.
В августе – астрологический знак Девы, который будет вызывать навести порядок в своей жизни. Чтобы спланировать свои дела на этот период, следует узнать, как это влияет на ваш зодиакальный знак, а также что можно и категорически запрещено делать в этот день.
Новолуние начнется в 11:17 в субботу, 27 августа.
Дева – это астрологический знак служения, работы, планирования, наведения порядка, очищения разума, тела и духа. Поэтому в этом новом месячном месяце нужно отдавать предпочтение конкретным и прагматичным подходам к работе.
Новолуние 27 августа 2022 года: что нужно делать
- заводить полезные знакомства,
- проводить переговоры,
- налаживать партнерские отношения,
- искать инвесторов,
- сдавать экзамены или сдавать научную работу,
- покупать одежду,
- думать положительно,
- планировать дела,
- выполнять небольшие текущие задания,
- пассивно отдыхать,
- очищать организм.
Новолуние 27 августа 2022 года: что категорически запрещено
- долго сидеть за рулем,
- пить больше допустимой дозы алкоголя,
- затевать деловые встречи и ставить подпись на контрактах.
Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период новолуния 27 августа 2022 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Внутри каждого есть Храм. Кто там на алтаре решит каждый сам, которым ты молишься богам?
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
В жизни несколько больше, чем успешный успех и эффективная эффективность, например, чай и покой.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Мудрость уже есть в тебе, так же как чай внутри уже как семена, не торопи плоды преждевременно.
РАК (22 июня-22 июля)
Позволь всему идти всем ходом и сам следи за этим. Самое время довериться потоку событий.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться, а потом все-таки взять и исправить.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
То, на что обращаешь свое внимание, приобретает большую глубину, осторожно, чтобы не утонуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Прозрачная вода – ясность, чай – суть. Наполни суть ясностью – обретешь истину.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Наблюдая за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри, а снаружи можно как угодно.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Возможно лучший способ общаться — это молчание. А еще лучше молчать вместе.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Возрастай утонченность воли, превозноси звучание смыслов. Подумайте о чем говорят эти слова.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Не переставая действовать, не начинай привязываться. Прекратив привязываться, начинай действовать.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Мастер – это не тот, кто воспитывает других, а тот, кто воспитал сам себя, и еще многое, кроме этого.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.