Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Велика Британія може посилити візові вимоги для росіян

Дата публікації
Перегляди
3035
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Велика Британія може посилити візові вимоги для росіян

Фото: Associated Press

Міністр оборони країни наголосив, що нікому не подобається спостерігати, як росіяни відпочивають в Європі.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна може посилити візові умови для громадян Російської Федерації.  

Про це пише The Guardian. 

"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити наші умови для отримання віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом", – сказав він в ефірі BBC Radio 4.

Він підкреслив, що це питання більше стосується міністра внутрішніх справ. 

"Але мені не подобається, і я впевнений, що ніхто з ваших слухачів не любить спостерігати, як дружини олігархів чи дружини російських високопосадовців розважаються в Греції чи на півдні Франції, або на супер’яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє військові злочини в Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Естонії застерігають від поїздок до Росії.

Читайте також:

У Польщі обмежать в'їзд росіянам

У Польщі обмежать в'їзд росіянам

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація