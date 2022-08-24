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Великобритания может ужесточить визовые требования для россиян

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Великобритания может ужесточить визовые требования для россиян

Фото: Associated Press

Министр обороны страны подчеркнул, что никому не нравится наблюдать, как россияне отдыхают в Европе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна может усилить визовые условия для граждан Российской Федерации.

Об этом пишет The Guardian.

"Я, конечно, думаю, что мы можем усилить наши условия для получения виз. Я не уверен, является ли прямой запрет правильным путем", – сказал он в эфире BBC Radio 4.

Он подчеркнул, что этот вопрос больше касается министра внутренних дел.

"Но мне не нравится, и я уверен, что никто из ваших слушателей не любит наблюдать, как жены олигархов или жены российских чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперяхтах по всему миру, пока их армия совершает военные преступления в Украине", — подчеркнул он.

Напомним, в Эстонии предостерегают от поездок в Россию.

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