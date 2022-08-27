Российский МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

В России приостановили прием заявок граждан.
Министерство иностранных дел РФ с 26 августа приостановило прием заявок граждан на получение загранпаспортов с биометрическими данными сроком действия 10 лет.
Об этом пишет "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что о возобновлении приема будет уведомлено дополнительно.
Также на портале Госуслуг недоступны разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ.
При переходе в подразделы вкладки "Паспорта. Регистрация" пользователю сообщают о невозможности оформления заграничного и российского паспортов, регистрации по месту жительства или пребывания, а также приглашения на въезд в РФ.
Напомним, россиянам на литовской границе хотят предложить краткий тест – достаточно будет ответа на один вопрос.
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