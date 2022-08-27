Группа "Антитела" и Эд Ширан впервые вместе и вживую исполнили нашумевшую 2step в Польше

В пятницу, 26 августа, Эд Ширан дал концерт в Польше, Варшава. Там к нему присоединилась украинская группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей.

Впервые артисты вживую на одной сцене исполнили свою дуэтную композицию 2step, которая облетела весь мир и отозвалась в сердцах миллионов людей. После эмоционального исполнения на сцене музыканты развернули огромный украинский флаг.

Тарас Тополя поблагодарил Эда Ширана за то, что он пригласил его выступить вместе с ним на его концерте. А полякам от всего украинского народа Тарас выразил благодарность за поддержку:

Антитела на концерте Эда Ширана в Польше / Фото: instagram.com/teddysphotos

"Спасибо за эту поддержку. За то, что стоите вместе с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда-никогда не забудет эту поддержку. Обещаю, мы обязательно отблагодарим. Держимся вместе", — сказал со сцены Тополя.

Как известно, трек 2Step – это римейк песни из последнего альбома Эда, в котором лидер "Антител" Тарас Тополя поет по-украински. Съемки видео, идея которого принадлежит Тарасу Тополе, проходили в Ирпене, Киеве, а также в Харьковской области. Премьера клипа состоялась 2 мая. Как признавался Тополя, свою часть композиции он записывал в Харькове "в поле, между позициями".

Туда музыканты прибыли в состав 130 батальона территориальной обороны для усиления Восточной группировки сухопутных войск ВСУ.

Впрочем, на днях Тарасу Тополе и его коллегам из группы "Антитела", которые вместе с ним защищали Украину на востоке на передовой, приказали больше не воевать. Сейчас артисты возвращаются к творчеству. Они уже приняли участие в торжествах, посвященных Дню Независимости. Дальше они планируют давать благотворительные концерты за границей.

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