Группе "Антитела" приказали ехать с передовой: чем будут заниматься музыканты

Музыканты коллектива "Антитела" больше не будут воевать на передовой.

Соответствующий приказ, возвращаться с фронта, им отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Но, несмотря на то, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь не будут больше выходить на передовую, они все же продолжат службу в рядах ТрО.

"Распоряжением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, "Антитела" командированы в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковской области. Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако с сегодняшнего дня не будут выходить в соответствии с боевыми распоряжениями в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей", — поделились музыканты в своем Instagram.

Антитела / Фото: instagram.com/antytila_official

Сейчас артисты возвращаются к творчеству. Они уже приняли участие в торжествах, посвященных Дню Независимости. Дальше они планируют давать благотворительные концерты за границей.

В общем, артисты будут собирать средства для материального обеспечения ВСУ и помощи семьям погибших побратимов.

"Музыканты уже приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, на очереди важные художественные акции за рубежом и социальная работа, особенно важна в это время для государства. В рамках собственного Благотворительного Фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го Батальона, детей погибших побратимов, аэроразработке", — поделились музыканты.

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