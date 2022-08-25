На рынках снизилась стоимость белокочанной капусты

В Украине упала цена на белокочанную капусту, но она втрое больше, чем в прошлом.

Производители отгружают белокочанную капусту по 10-17 гривен за один килограмм. Средняя стоимость на 35% меньше, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что среди покупателей упал спрос на овощ. Причина этого – плохое качество белокочанной капусты, ухудшившейся из-за неблагоприятных погодных условий.

"Срок реализации такой продукции очень ограничен. Именно поэтому оптовые компании и розничные сети ведут закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж. В результате предложение капусты на рынке остается чрезмерным", - говорится в сообщении.

Более того, фермеры не исключают, что этот овощ может падать в цене и дальше.

Как сообщалось, в Украине подорожали тепличные помидоры. Пока комбинаты продают томаты не дешевле 20-30 гривен за один килограмм. В среднем это на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

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