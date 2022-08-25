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На ринках зменшилася вартість білокачанної капусти

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На ринках зменшилася вартість білокачанної капусти

Фото: Credits

В Україні впала ціна на білокачанну капусту, але вона втричі більша, ніж торік.

Виробники відвантажують білокачанну капусту по 10-17 гривень за один кілограм. Середня вартість на 35% менша, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що серед покупців впав попит на овоч. Причина цього - погана якість білокачанної капусти, яка погіршилася через несприятливі погодні умови.

"Термін реалізації такої продукції дуже обмежений. Саме тому оптові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі виключно дрібним оптом для поточних продажів. У результаті, пропозиція капусти на ринку залишається надмірною", йдеться у повідомленні.

Більше того, фермери не виключають, що цей овоч може падати в ціні й надалі.

Як повідомлялося, в Україні здорожчали тепличні помідори. Наразі комбінати продають томати не дешевше 20-30 гривень за один кілограм. У середньому це на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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