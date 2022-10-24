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Ектор Хіменес-Браво показав неочікуваний подарунок від українських військових: "Це просто шок!"

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Ектор Хіменес-Браво показав неочікуваний подарунок від українських військових: "Це просто шок!"

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар був здивований вчинком наших захисників.

Відомий кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво отримав несподіваний подарунок від бійців Збройних сил України. 

Зірковий шеф разом із українськими захисниками на передовій готував борщ. Усе це відбувалося на спеціальній польовій кухні, яку військові вже звикли використовувати під час служби. А ось для Ектора робота із таким приладдям була у новинку. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Просто подивіться на цю польову кухню! Не знаю, як ви, а я б хотів таку собі додому", - поділився враженнями кухар. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Бійці вирішили подякувати Ектору за його підтримку та допомогу і у знак своєї поваги подарувати цю саму піч. 

"Хотіли би від 59 мотопіхотної бригади подарити вам цю кухню, щоб ви на ній могли готувати", - сказали військові. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор був неймовірно приголомшений вчинком наших захисників та ледве втримував емоції радості. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Друзі, це просто шок! Ця частина у якості презенту віддала мені цю кухню! Я чесно скажу, я хочу плакати! Боже мій, це ж найкращий презент для шеф-кухаря", - на емоціях сказав Хіменес-Браво.

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, що нещодавно ресторатор відвідав Миколаївщину та розповів, що з побаченого найбільше приголомшило його. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
134
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