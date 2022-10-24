Ектор Хіменес-Браво показав неочікуваний подарунок від українських військових: "Це просто шок!"

Шеф-кухар був здивований вчинком наших захисників.
Відомий кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво отримав несподіваний подарунок від бійців Збройних сил України.
Зірковий шеф разом із українськими захисниками на передовій готував борщ. Усе це відбувалося на спеціальній польовій кухні, яку військові вже звикли використовувати під час служби. А ось для Ектора робота із таким приладдям була у новинку.
"Просто подивіться на цю польову кухню! Не знаю, як ви, а я б хотів таку собі додому", - поділився враженнями кухар.
Бійці вирішили подякувати Ектору за його підтримку та допомогу і у знак своєї поваги подарувати цю саму піч.
"Хотіли би від 59 мотопіхотної бригади подарити вам цю кухню, щоб ви на ній могли готувати", - сказали військові.
Ектор був неймовірно приголомшений вчинком наших захисників та ледве втримував емоції радості.
"Друзі, це просто шок! Ця частина у якості презенту віддала мені цю кухню! Я чесно скажу, я хочу плакати! Боже мій, це ж найкращий презент для шеф-кухаря", - на емоціях сказав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, що нещодавно ресторатор відвідав Миколаївщину та розповів, що з побаченого найбільше приголомшило його.
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