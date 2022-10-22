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Ектор Хіменес-Браво був приголомшений побаченим у Миколаєві: "Ось це "рускій мір"

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Ектор Хіменес-Браво був приголомшений побаченим у Миколаєві: "Ось це "рускій мір"

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар вирушив на передову, аби допомогти нашим військовим.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився своїми враженнями після відвідування Миколаєва, який майже щодня страждає від ворожих обстрілів. 

Кухар вирушив на передову разом із волонтерами, аби допомогти нашим хлопцям та нагодувати їх смачними обідами. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Як зізнався Ектор, те, що він побачив у Миколаєві приголомшило його найбільше за увесь час повномасштабної війни в Україні. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Ось це "рускій мір". Я тут у Миколаєві і я бачу, як росіяни сказали, що вони хочуть "допомогти" нам українцям. Як допомогти? Просто подивіться, що вони роблять! Це просто орки! Миколаїв дуже красиве місто, а те, що вони роблять, це просто жах", - поділився кухар. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хіменес-Браво побував біля будівлі Миколаївської ОВА, яка була поділена навпіл ворожою ракетою. Нажаль, таких споруд у місті ще багато. На думку Ектора, звірства окупантів має побачити увесь світ. 

© instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Дата публікації
Перегляди
621
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