Ектор Хіменес-Браво був приголомшений побаченим у Миколаєві: "Ось це "рускій мір"

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився своїми враженнями після відвідування Миколаєва, який майже щодня страждає від ворожих обстрілів.

Кухар вирушив на передову разом із волонтерами, аби допомогти нашим хлопцям та нагодувати їх смачними обідами.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Як зізнався Ектор, те, що він побачив у Миколаєві приголомшило його найбільше за увесь час повномасштабної війни в Україні.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Ось це "рускій мір". Я тут у Миколаєві і я бачу, як росіяни сказали, що вони хочуть "допомогти" нам українцям. Як допомогти? Просто подивіться, що вони роблять! Це просто орки! Миколаїв дуже красиве місто, а те, що вони роблять, це просто жах", - поділився кухар.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хіменес-Браво побував біля будівлі Миколаївської ОВА, яка була поділена навпіл ворожою ракетою. Нажаль, таких споруд у місті ще багато. На думку Ектора, звірства окупантів має побачити увесь світ.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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