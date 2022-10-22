Зеленський – про ядерний шантаж Росії: "Світ їм дозволяє це робити"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ дозволяє Росії продовжувати свій ядерний шантаж у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC

"Ніхто не знає, що завтра буде робити Росія, але ми знаємо, що повинен світ зробити, щоб завтра не було тих чи інших погроз. Перш за все я вважаю, що ті кроки, наприклад захоплення атомної станції в Енергодарі, – це вже крок до ядерного шантажу. "Ми захопили, ми не впевнені, що буде завтра, не треба ставити нам якісь умови", інакше вони не тільки відріжуть нас від світла, що вони і зробили, відрізаючи нас від Запорізької АЕС. Шість енергоблоків зараз не працюють на енергетичну систему України. Окрім цього вони шантажують, що можуть бути викиди, що там щось може вибухнути, тощо. Це вже використання ядерної зброї, просто з іншого боку. Це перше. А друге – ми їм дозволили, світ їм дозволяє це робити", – сказав Зеленський.

Він подякував МАГАТЕ за місію на Запорізьку АЕС, однак сказав, що міжнародні партнери роблять недостатньо для того, щоб зупинити Росію.

"Я вдячний МАГАТЕ, вони засуджують, вони там були, місія дуже спрацювала, вони дуже сміливо туди приїхали, але… Чому після слова "але" у нас три крапки? Ми не знаємо, чим все закінчиться. Тому що треба бути потужними, серйозними і сказати: "Демілітаризація атомної станції – не просто слова, а вихід з тієї території всіх бойовиків". Їх там 500, озброєних, з вибухівкою, які перебувають всередині станції. Таких серйозних умов від МАГАТЕ, від партнерів, від Європи, від світу про вихід, інакше МАГАТЕ повинен розірвати з Росією стосунки, викинути її з тієї чи іншої міжнародної організації. Такі кроки повинні бути потужними. Ми маємо з вами справу з терористами. Ми не повинні відповідати постійно на якісь умови. Ми самі повинні показувати, що світ сильніший за будь-якого терориста, і терорист має виконувати наші умови", – підкреслив він.

Також Зеленський прокоментував загрози власне застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

"Що стосується використання ядерної зброї, окрім атомної станції. Ми зараз з вами сидимо і постійно чуємо заклики, що Росія має зробити удар по центру прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Не важливо, Україна – член НАТО чи ні. Це відбувається сьогодні в Європі, європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати як терорист. Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішення, то відповідь світу має бути наступною: "Дивись, якщо ти удариш по Банковій, то буде удар там де ти перебуваєш". Якщо ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду буде завдано удару по прийняттю рішень в тебе", – підсумував глава держави.

Як світ відреагує на ядерний удар Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена, і це матиме негативні наслідки для самого Путіна.