Эктор Хименес-Браво был шокирован увиденным в Николаеве: "Вот это "русский мир"

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился своими впечатлениями после посещения Николаева, почти ежедневно страдающего от вражеских обстрелов.

Повар отправился на передовую вместе с волонтерами, чтобы помочь нашим ребятам и накормить их вкусными обедами.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Как признался Эктор, то, что он увидел в Николаеве, ошеломило его больше всего за все время полномасштабной войны в Украине.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Вот это "русский мир". Я здесь в Николаеве и я вижу, как россияне сказали, что они хотят "помочь" нам украинцам. Как помочь? Просто посмотрите, что они делают! Это просто орки! Николаев очень красивый город, а то, что они делают, это просто ужас", – поделился повар.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво побывал возле здания Николаевской ОВА, поделенной пополам вражеской ракетой. К сожалению, таких построек в городе еще много. По мнению Эктора, зверства оккупантов должен увидеть весь мир.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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