Удари РФ по критичній інфраструктурі продовжаться до саміту G20 – Арестович

За його словами, росіяни намагаються показати світові, що нібито українці залишаться взимку без світла і замерзнуть.

Удари Росії по критичній інфраструктурі України триватимуть до початку саміту G20 15 листопада в Індонезії.

Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

На його думку, скільки б росіяни не стріляли – покласти українську енергетику не вдасться, особливо зважаючи на останні успіхи ППО.

"1999 року працювали сили НАТО Югославії. Югославська ППО практично не чинила опір. Це територія приблизно Київської та Житомирської областей разом взятих. І сили НАТО не змогли обрушити Югославію. Хоча авіацію Альянсу не порівняти з російською", – зазначив радник ОП.

Арестович вважає, що росіяни не можуть реалізувати задумані плани щодо поетапності ударів по енергетиці.

"Перший раз вони били по ТЕЦ. Наступного разу вони били по каскадам гідроелектроспоруд – не вийшло. Наступні удари напевно будуть десь в район атомної промисловості – не безпосередньо по станціям, а по підстанціям і розподільникам. Вони зробили другий залп не планово, залишивши нам час на ремонт, а у відповідь на події у Севастополі. У них настільки мало ресурсів, що вони повинні поєднувати це з медійними приводами", – розмірковує він.

Радник ОП припускає, що атаки РФ триватимуть до початку саміту "Великої двадцятки"в Індонезії.

"Їм треба надути щоки максимально, показати перспективу входу України в страшну зиму, де ми всі жахливо замерзнемо і залишимося без світла. По-перше, вони не покладуть нашу енергосистему, по-друге, це дії, які спочатку приречені на провал", – підсумував Арестович.

Що відомо про саміт G20

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

МЗС України вимагає виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін планує відвідати саміт G20 на Балі винятково для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам.

Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Чи відбудеться зустріч українського президента та російського диктатора, наразі невідомо.