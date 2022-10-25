У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть військові священнослужителі – МОЗ

Вони можуть надавати допомогу не лише пацієнтам, а також їх рідним та медичному персоналу.

У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"В умовах повномасштабної війни в Україні надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта. У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу", - зазначає МОЗ.

Відтепер до Національного класифікатора медичних інтервенцій включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка, що, зокрема, є невіддільною складовою паліативної допомоги.

Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.

Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.

"У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що до 2030 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та діабету. Експерти вважають, що за 8 років зареєструють 500 млн нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі.

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