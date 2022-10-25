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ЗСУ звільнили ще 3 населені пункти на Луганщині - ОВА

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ЗСУ звільнили ще 3 населені пункти на Луганщині - ОВА

Фото: Associated Press

На Луганщині контрнаступ ЗСУ успішно продовжується.

На Луганщині тривають автивні бойові дії. Силам оборони вдалося звільнити від окупантів ще 3 населені пункти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини – ще над трьома із них замайорів синьо-жовтий прапор. Втім, росіяни накривають вогнем ті райони, де самі нещодавно базувалися. Координати, де саме залишаються люди, пам’ятають – туди і б’ють", - зазначив Гайдай.

Він додав, що найбільше від обстрілів окупантів дістається селам на Куп’янському та Лиманському напрямках. Із танків та артилерії окупантами розстрілюються Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка.

ЗСУ відбили ворожі атаки в районі Білогорівки. 

Нагадаємо, що російські окупанти зводять лінію оборони, яку охресили “лінією Вагнера” між Луганською та Бєлгородською областями. Роблять це з помилками та напоказ.

Також у Луганській області російські загарбники шантажують жителів електрикою та збирають списки охочих заселитися в чужі домівки.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1407
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