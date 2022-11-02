Митрополит Эпифаний вручил мандаты военным капелланам

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний вручил духовенству Православной Церкви первую часть мандатов на право осуществления военной капелланской деятельности.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вместе с документом, официально предоставляющим право совершать служение в подразделениях Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований все капелланы получили от Блаженнейшего владыки новые подрясники.

"Сейчас мы слышим об успехах нашего войска на поле боя, однако враг коварный и жестокий и непростая и кровавая борьба продолжается. Поэтому мы должны усилить наши усилия, вдохновлять наших славных защитников для освобождения Родины от оккупантов и постоянно использовать наше первое духовное оружие — Всемилостивого Господа. Давайте двигаться и дальше путем правды, потому что именно этот путь угоден Богу и непременно ведет к победе", — отметил Эпифаний.

Напомним, в больницах Украины отныне будут официально работать военные священнослужители — капелланы. Первых капелланов официально приняли на работу в медучреждения Ивано-Франковской, Киевской и Львовской.

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