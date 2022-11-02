Німеччина вимагає від Сербії обрати між Євросоюзом та Росією - Welt

Керівництво Німеччини вимагає від президента Сербії Олександра Вучича визначитись, куди країна буде рухатись у геополітичному плані.

Як пише німецьке видання Welt, Сербія повинна обрати ЄС або Росію.

Джерела видання у владі повідомляють, що Берлін був здивований та розчарований тим, що Сербія підписала угоду про співпрацю з Росією. Натомість у Німеччині очікують санкцій проти Росії від тих країн, які є кандидатами на вступ до Європейського союзу.

В Берліні дали зрозуміти, що якщо Сербія буде вести політики, направлену на зміцнення відносин з Євросоюзом, то Белград може розраховувати на підтримку Німеччини, а продовження укріплення зв'язків з Росією буде мати зворотні наслідки.

Зазначимо, що Сербія відмовляється вводити санкції проти Росії, попри свій статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербії погрожують не дати членство в ЄС через спільні заяви із Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сербії запевнили, що не визнають результати "референдумів" в Україні.

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