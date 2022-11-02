У США нема інформації щодо перекидання до Білорусі ракет "Калібр"

У Вашингтоні також не бачать ознак того, що білоруські військові хочуть воювати проти України

У США не мають інформації щодо перекидання Росією гіперзвукових ракет "Кинджал" до Білорусі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

«Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі», — сказав Кірбі.

Він додав, що наразі у Вашингтоні не бачать жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені напряму вступити у війну проти України.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українське командування розуміє замисли ворога щодо можливого вторгнення російських військ з території Білорусі, тож робить все, щоб убезпечитися від тих загроз, які можуть бути з боку РФ.

Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії". Там вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав причину провалу російського бліцкригу в Україні.