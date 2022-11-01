У Британії назвали причину провалу російського бліцкригу в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що швидке російське вторгнення до України провалилося тому, що окупанти не забезпечили собі нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону.

Про це він сказав на комітеті з міжнародних відносин та оборони у британському парламенті, пише The Guardian.

"Росіяни зазнали невдачі, маючи перевагу в кількості. Вони могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ані нормальної комплексної ППО, ані нормального зв'язку, ані нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку "Джавеліни" просто розібрали. І за всієї своєї маси вони не могли рухатися далі", – говорить Воллес.

За його словами, війна в Україні змінила планування НАТО.

"У холодній війні у кожного з нас були визначені свої місця, ми всі знали, в якій частині німецького кордону ми будемо розгорнуті. Насправді все звелося до таких деталей, що пілоти знали цілі для свого роду "Дня Д". Я не очікую, що у нас буде така сама деталізація, але це означає, що НАТО має прояснити, в чому полягає спільний військовий план і яку роль у ньому відіграє Велика Британія", – зазначив він.

Можливе вторгнення з боку Білорусі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українське командування розуміє замисли ворога щодо можливого вторгнення російських військ з території Білорусі, тож робить все, щоб убезпечитися від тих загроз, які можуть бути з боку РФ.

Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії". Там вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня.