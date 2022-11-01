В Британии назвали причину провала российского блицкрига в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что быстрое российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупанты не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

Об этом он сказал на комитете по международным отношениям и обороне в британском парламенте, пишет The Guardian.

"Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую "Джавелины" просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше», – говорит Уоллес.

По его словам, война в Украине изменила планирование НАТО.

"В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели для своего рода "Дня Д". Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это означает, что НАТО должно прояснить, в чем состоит совместный военный план и какую роль в нем играет Великобритания", – отметил он.

Возможно вторжение со стороны Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское командование понимает замыслы врага относительно возможного вторжения российских войск с территории Беларуси, поэтому делает все, чтобы обезопасить ситуацию от угроз, которые могут быть со стороны РФ.

Беларусь уже давно перешла "красные линии". Там еще раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля.