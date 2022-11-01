Подоляк призвал предоставить Украине ПРО и объяснил, почему Европе это выйдет дешевле

Он призвал европейцев представить их города без света, без Twitter, связи и воды в кране.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европе выйдет дешевле предоставить государству системы противоракетной обороны, чем почувствовать на себе то, что сейчас делает Россия в Украине.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Мое предложение к читателям из европейских стран: представьте свой город полностью без света, без Twitter, связи и воды в кране. Это то, что Россия делает в Украине. А теперь представьте десятки миллионов беженцев в странах ЕС", — говорится в заявлении.

"Не нужно быть математиком, чтобы посчитать: помочь ПРО – дешевле", – отметил советник главы ОП.

Напомним, комментируя массированную атаку России по инфраструктуре Украины 31 октября, Подоляк призвал предоставить государству системы ПВО.

Отметим, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS и средства противодействия российским беспилотникам. Две из систем ПВО будут переданы в ближайшее время.

Кроме того, усилить ПВО для Украины пообещал президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Системы ПВО NASAMS от американцев уже направляются в Украину

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