Сергей Жадан продемонстрировал кучу денег, которые удалось собрать на концертах: "Стол был маловат"

Лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан показал кучу денег, которые вместе с коллективом удалось собрать во время концертов.

На фотографии, которую поэт опубликовал в своем Facebook, вместе с музыкантами они позировали на фоне большого количества купюр, разложенных на кровати.

Фото: www.facebook.com/serhiy.zhadan

"Еще под миллион гривен на добрые дела собрали во время последних концертов, выступлений и поездок. Стол в гостиничном номере был маловат, поэтому деньги считали в постели. Вышло немного опереточно, но посчитали все до последнего доллара", — подписал фото Жадан.

Также музыкант сообщил, что деньги, которые группе удалось собрать во время своих выступлений, будут направлены на приобретение автомобилей для украинских защитников на передовую.

Напомним, ранее Сергей Жадан получил почетную награду за свой вклад в оборону Харькова.

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