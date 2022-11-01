Анна Кошмал показала редкое фото своего мужа

Известная украинская актриса Анна Кошмал не очень любит делиться подробностями личной жизни. Если же о 4-летнем сыне знаменитость что-то рассказывает, то о муже совсем нет.

Но поклонники звезды интересуются и спрашивают у Анны о ее любимом. В частности, у Instagram-stories и артисты спросили, где сейчас ее муж. Кошмал ответила, что с ним все хорошо.

"С ним все хорошо, не беспокойтесь", — отметила Анна.

Муж Анны Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

К своему ответу звезда добавила фото, на котором видно ее избранника. На снимке муж актрисы нес на плечах их 4-летнего сына Мишу. Правда, лицо любимого Анны, как всегда, не видно. На снимке муж изображен со спины.

Напомним, актриса от 2017 года живет в браке с мужем, личность которого звезда тщательно скрывает. Познакомились они на съемочной площадке и сразу узаконили отношения. В 2018 году Анна родила сына, которого супруги назвали Михаилом.

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