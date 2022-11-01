Андрей Данилко вспомнил отца-абьюзера и признался, почему у него нет семьи

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко вспомнил своего отца, который пьянствовал и позволял себе избивать маму артиста.

Знаменитость рассказал, что ему в детстве приходилось часто звонить в полицию. Его отец позволял себе выпить лишнего и поднимать руку на маму. Самого же Андрея папа не бил. Лишь однажды отец поднял руку на артиста, но потом много раз извинялся.

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, когда выпил. Я всегда боялся этого звука (стука — ред.) в окно. Это значит — папа. "Свет, давай побеседуем". Вот это слово "давай поговорим"... Я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, а потом я подрываюсь с раскладной кровати, оттуда достаю маленького стульчика и бегу к таксофону, 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил", — вспомнил артист в интервью Гордеевой.

Андрей Данилко

Данилко все же зла на папу не держит. Впрочем, артист убежден, что, вероятно, у него нет и не будет семьи именно из-за отца. У Андрея не было примера, какой должна быть семья.

"У меня даже вопрос такой не стоял. Это было и было. Я не судьей был, и у меня не было на него какой-то обиды... У меня, наверное, потому и не случилось семьи, у меня не было примера. Это я сейчас понимаю", – добавил он.

Напомним, Андрей Данилко продает раритетный автомобиль, когда-то принадлежавший легендарному Фредди Меркьюри. Авто разыграют на аукционе 5 ноября. Между тем певец уже знает, на что потратить деньги.

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