В Генштабе ВСУ рассказали об обстрелах Украины и угрозе с территории Беларуси

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России, а оккупационная армия в течение суток наносила удары по всем направлениям, кроме двух северных.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 1 ноября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области; на Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка;

– из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

и – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское; на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледарь, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледарь, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

– из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское; на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное; на Запорожском направлении – по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли удар фосфорными снарядами по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.