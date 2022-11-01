Анна Кошмал показала рідкісне фото свого чоловіка

Відома українська акторка Анна Кошмал не надто полюбляє ділитися подробицями особистого життя. Якщо ж про 4-річного сина знаменитість щось розповідає, то про чоловіка зовсім ні.

Та прихильники зірки цікавляться і запитують у Анни про її коханого. Зокрема, в Instagram-stories і артисти запитали, де нині її чоловік. Кошмал відповіла, що з ним все гаразд.

"З ним все добре, не хвилюйтеся", - зазначила Анна.

Чоловік Анни Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

До своєї відповіді зірка додала фото, на якому видно її обранця. На знімку чоловік акторки ніс на плечах їхнього 4-річного сина Михайлика. Щоправда, обличчя коханого Анни, як завжди, не видно. На знімку чоловік зображений зі спини.

Нагадаємо, акторка від 2017 року живе у шлюбі з чоловіком, особу якого зірка ретельно приховує. Познайомилися вони на знімальному майданчику і майже одразу узаконили стосунки. 2018 року Анна народила сина, якого подружжя назвало Михайлом.

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