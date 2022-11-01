За даними нацрегулятора, показник знизився, якщо порівняти з 2021 роком, майже на 4%.

У вересні 2022 року обсяг приватних грошових переказів до України з-за кордону становив 1,148 млрд доларів.

Про це свідчать дані Нацбанку України.

За даними НБУ, за січень-вересень 2022 року до України надійшло 9,943 млрд доларів, що на 3,9% менше, ніж роком раніше (10,348 млрд доларів). Зазначається, що в НБУ врахували як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів.

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів до України 2022 року від 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів.

На 2023 рік прогноз підвищений: від 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, що цього року зарплати впадуть на 26,9% з урахуванням інфляції, а наступного — зростатимуть внаслідок високого попиту на кваліфікованих фахівців

Восени Нацбанк буде вимушений відмовитися від фіксованого курсу - економіст Сергій Фурса

Читайте також: