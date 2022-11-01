Подоляк закликав надати Україні ПРО і пояснив, чому Європі це вийде дешевше

Він закликав європейців уявити їхні міста без світла, без Twitter, зв’язку та води в крані.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європі вийде дешевше надати державі системи протиракетної оборони, аніж відчути на собі те, що робить зараз Росія в Україні.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Моя пропозиція до читачів з європейських країн: уявіть своє місто повністю без світла, без Twitter, зв’язку та води в крані. Це те, що РФ робить в Україні. А тепер уявіть десятки мільйонів біженців у країнах ЄС", – йдеться в заяві.

"Не треба бути математиком, щоб порахувати: допомогти ПРО – дешевше", – зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, коментуючи масовану атаку Росії по інфраструктурі України 31 жовтня, Подоляк закликав надати державі системи ППО.

Зауважимо, що США передадуть Україні вісім систем ППО NASAMS та засоби протидії російським безпілотникам. Дві з систем ППО будуть передані найближчим часом.

Окрім того, посилити ППО для України пообіцяв і президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Системи ППО NASAMS від американців вже прямують до України

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