У США нет информации о переброске в Беларусь ракет "Калибр"

В Вашингтоне также не видят признаков того, что белорусские военные хотят воевать против Украины

В США нет информации о переброске Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларусь.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", — сказал Кирби.

Он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы напрямую вступить в войну против Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское командование понимает замыслы врага относительно возможного вторжения российских войск с территории Беларуси, поэтому делает все, чтобы обезопаситься от угроз, которые могут быть со стороны РФ.

Беларусь уже давно перешла "красные линии". Там еще раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал причину провала российского блицкрига в Украине.