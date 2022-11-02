ВСУ "отжали" у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

У украинских защитников пополнился автопарк редким КамАЗом.
ВСУ получили очередной "лендлиз" от российских оккупнатов. Теперь у них почти новый бронированный КамАЗ.
Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Редкий российский бронированный КАМАЗ-43269 "Выстрел". Был у кадыровцев в батальоне Тикток, а сейчас в подразделении ВСУ", — написал волонтер.
КамАЗ "Выстрел" применяют как штабной, патрульный, санитарный, пограничный или разведывательный автомобиль, а также как мобильный противотанковый или зенитный ракетный комплекс.
Напомним, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в селе Новоивановка на Луганщине уничтожен склад боеприпасов и десяток кадыровцев .
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал "кадыровцам" убираться из Украины и бороться за независимость Ичкерии.
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