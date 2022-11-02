Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
ВСУ "отжали" у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

ВСУ "отжали" у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

Дата публикации
Просмотры
2642
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ "отжали" у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

У украинских защитников пополнился автопарк редким КамАЗом.

ВСУ получили очередной "лендлиз" от российских оккупнатов. Теперь у них почти новый бронированный КамАЗ.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Редкий российский бронированный КАМАЗ-43269 "Выстрел". Был у кадыровцев в батальоне Тикток, а сейчас в подразделении ВСУ", — написал волонтер.

КамАЗ "Выстрел" применяют как штабной, патрульный, санитарный, пограничный или разведывательный автомобиль, а также как мобильный противотанковый или зенитный ракетный комплекс.

Напомним, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в селе Новоивановка на Луганщине уничтожен склад боеприпасов и десяток кадыровцев .

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал "кадыровцам" убираться из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2642
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация