ЗСУ "віджали" у кадирівців рідкісний броньований КамАЗ

В українських захисників поповнився автопарк рідкісним КамАЗом.
ЗСУ отримали черговий "лендліз" від російських окупантів. Тепер у них є майже новий броньований КамАЗ.
Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін.
"Рідкісний російський броньований КАМАЗ-43269 "Выстрел". Був у кадирівців в батальйоні Тікток, а зараз у підрозділі ЗСУ", - написав волонтер.
КамАЗ "Выстрел" застосовують як штабний, патрульний, санітарний, прикордонний або розвідувальний автомобіль, а також як мобільний протитанковий або зенітний ракетний комплекс.
Нагадаємо, що внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони в селі Новоіванівка на Луганщині знищено склад боєприпасів та з десяток кадирівців.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов порадив "кадирівцям" забиратися геть з України і боротися за незалежність Ічкерії.
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