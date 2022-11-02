ЗСУ "віджали" у кадирівців рідкісний броньований КамАЗ

ЗСУ отримали черговий "лендліз" від російських окупантів. Тепер у них є майже новий броньований КамАЗ.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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"Рідкісний російський броньований КАМАЗ-43269 "Выстрел". Був у кадирівців в батальйоні Тікток, а зараз у підрозділі ЗСУ", - написав волонтер.

КамАЗ "Выстрел" застосовують як штабний, патрульний, санітарний, прикордонний або розвідувальний автомобіль, а також як мобільний протитанковий або зенітний ракетний комплекс.

Нагадаємо, що внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони в селі Новоіванівка на Луганщині знищено склад боєприпасів та з десяток кадирівців.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов порадив "кадирівцям" забиратися геть з України і боротися за незалежність Ічкерії.

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