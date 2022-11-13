Генштаб ЗСУ не збирається робити паузу на зиму - американський генерал

Збройні сили не даватимуть нагоду новомобілізованим російським солдатам навчитися та набратися досвіду для подальших наступальних дій.
Генеральний штаб не збирається робити паузу на зиму і надалі чинитиме тиск на російські сили, щоб вони не могли перегрупуватися, укріпитися.
Про це заявив колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Я не думаю, що Генеральний штаб збирається робити паузу на зиму, я в це не вірю. Я вважаю, що кожен командир прагнутиме підтримувати цей тиск на російські сили, щоб вони не могли перегрупуватися, укріпитися", - зазначив він.
Американський генерал переконаний, що є сенс підтримати цей тиск.
"Вони (українські військові - ред.) не хочуть дати нагоду цим новомобілізованим солдатам навчитися та набратися досвіду. Є сенс підтримати цей тиск", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua проаналізував, що кажуть та пишуть на Заході щодо подальших сценаріїв розвитку війни після звільнення Херсона й правобережжя.
Військовий експерт Роман Світан вважає, що українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона. На його думку, основна мета зараз - деокупація Мелітополя.
Військовий експерт Олександр Коваленко також вважає, що після деокупації Херсона ЗСУ не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра. А Олег Жданов роззповів про три сценарії для ЗСУ після деокупації Херсона. Серед них - звільнення Криму.
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