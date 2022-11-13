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Учасниця "Голосу країни-12" довела до мурах виконанням пісні гурту The Cranberries

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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496
Час на прочитання
2 хв
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Учасниця "Голосу країни-12" довела до мурах виконанням пісні гурту The Cranberries

Марія Квітка

Народна співачка потужно виконала пісню Zombie.

На сцену "Голосу країни-12" вийшла Марія Квітка, яка у минулих випусках шоу дивувала всіх своїм потужним народним голосом.

Утім, у "Нокаутах" учасниця вирішила змінити стиль і заспівати кардинально іншу пісню. Так, Марія виконала композицію гурту The Cranberries – Zombie. Артистка обрала цей трек, адже він написаний у пам'ять про двох дітлахів, які загинули внаслідок теракту. На жаль, через дії терористичної країни Росії українські діти нині гинуть. Тож Марія присвятила саме їм виконання цієї композиції.

Марія Квітка / ©
Марія Квітка

"Сьогодні я не буду виконувати народну пісню, але буду співати про те, що особливо болить. Я заспіваю пісню гурту The Cranberries, яка була написана ними у пам'ять про двох хлопчиків, які загинули внаслідок теракту. На жаль, вісім років тому на нашу землю також прийшли терористи росіяни і влаштували тут справжнісінький геноцид українського народу. Вони дійсно зомбі. Вони знущаються над нашими дітьми, катують їх, викрадають їх і вбивають їх. Сьогодні я заспіваю пісню у пам'ять про всіх дітей, яких, на жаль, вбила ця війна. Ми будемо пам'ятати про них завжди", - зазначила Марія.

Радниця Олі Полякової Тіна Кароль зазначила, що це був один із кращих виступів. Співачка порадила тренерці дати Марії шанс.

Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль

"Я скажу чесно, це найорганічніший виступ сьогодні. Мені сподобалося, як у тебе перепадав голос з форте на піано. Мені сподобалось, що ти не робила зайвих рухів і не копіювала нікого. Була на сцені співачка, артистка, людина з меседжем", - поділилася Тіна.

Полякова вирішила посадити Марію Квітку на друге крісло. Проєкт залишила жителька Одеси Юлія Войтко.

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Дата публікації
Перегляди
496
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