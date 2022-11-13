Учасниця "Голосу країни-12" довела до мурах виконанням пісні гурту The Cranberries

На сцену "Голосу країни-12" вийшла Марія Квітка, яка у минулих випусках шоу дивувала всіх своїм потужним народним голосом.

Утім, у "Нокаутах" учасниця вирішила змінити стиль і заспівати кардинально іншу пісню. Так, Марія виконала композицію гурту The Cranberries – Zombie. Артистка обрала цей трек, адже він написаний у пам'ять про двох дітлахів, які загинули внаслідок теракту. На жаль, через дії терористичної країни Росії українські діти нині гинуть. Тож Марія присвятила саме їм виконання цієї композиції.

Марія Квітка

"Сьогодні я не буду виконувати народну пісню, але буду співати про те, що особливо болить. Я заспіваю пісню гурту The Cranberries, яка була написана ними у пам'ять про двох хлопчиків, які загинули внаслідок теракту. На жаль, вісім років тому на нашу землю також прийшли терористи росіяни і влаштували тут справжнісінький геноцид українського народу. Вони дійсно зомбі. Вони знущаються над нашими дітьми, катують їх, викрадають їх і вбивають їх. Сьогодні я заспіваю пісню у пам'ять про всіх дітей, яких, на жаль, вбила ця війна. Ми будемо пам'ятати про них завжди", - зазначила Марія.

Радниця Олі Полякової Тіна Кароль зазначила, що це був один із кращих виступів. Співачка порадила тренерці дати Марії шанс.

Тіна Кароль

"Я скажу чесно, це найорганічніший виступ сьогодні. Мені сподобалося, як у тебе перепадав голос з форте на піано. Мені сподобалось, що ти не робила зайвих рухів і не копіювала нікого. Була на сцені співачка, артистка, людина з меседжем", - поділилася Тіна.

Полякова вирішила посадити Марію Квітку на друге крісло. Проєкт залишила жителька Одеси Юлія Войтко.

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