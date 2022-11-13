В Україні у вісьмох областях вимикатимуть електрику: де та скільки часу не буде світла

Електрики не буде через наслідки ракетних обстрілів нашої енергосистеми.

В Україні у понеділок, 14 листопада, у вісьмох областях вимикатимуть електрику. Світла не буде в у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Електрику в у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях вимикатимуть від 00 до 24 год. В інших областях, попередньо, світла не вимикатимуть.

Вимкнення електропостачання потрібні через ракетні обстріли та удари іранськими дронами української енергетичної системи.

Ракетні обстріли української енергетичної системи

Росія від 10 жовтня регулярно обстрілює українську енергетичну систему. Через це в Україні виникли проблеми із електропостачанням. Останній масований ракетний удар по нашій енергосистемі був зафіксований 31 жовтня. Тоді російські терористи випустили по Україні 55 ракет, з яких 45 вдалось збити.

В Україні вважають, що Росія може масовано обстріляти нашу державу під час засідання G20.

Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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