Обстрілів Росією України можна чекати будь-коли, не лише у понеділок - Ігнат

Речник командування Повітряних сил зазначив, що, Росія може "використовувати як крилаті ракети, так і ударні безпілотники".
Обстрілів Росією території України можна чекати в будь-який час, не тільки в понеділок.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі каналу "FreeДом".
"Зрозуміти хвору голову не можна і щось прогнозувати не можна, як і не можна було з упевненістю спрогнозувати цю війну проти України", - сказав він.
За словами Юрія Ігната, є різні прогнози, коли буде завдано удару, від різних аналітиків і розвідки.
"Зрозуміло, що Росія не відмовилася від своїх намірів і далі тероризуватиме український народ, битиме по нашій інфраструктурі", - сказав він.
Речник командування Повітряних сил додав, що Росія може "використовувати як крилаті ракети, так і безпілотники ударні".
"Знаємо, що в море зараз вийшли і носії "Калібрів", які раніше вивели. Тому обстрілів можна чекати в будь - який час", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.
Читайте також:
- "Все інше - це просто картинки й лякалки": експерт розповів, яка зброя РФ є найнебезпечнішою для України
- Чому Росія завдає масованих ракетних ударів по понеділках: військовий експерт пояснив
- Масовані атаки саме по понеділках: експерт назвав причину нападу дронів
- У Росії показали, як із кораблів запускали ракети по Україні (відео)