Обстрілів Росією України можна чекати будь-коли, не лише у понеділок - Ігнат

Речник командування Повітряних сил зазначив, що, Росія може "використовувати як крилаті ракети, так і ударні безпілотники".

Обстрілів Росією території України можна чекати в будь-який час, не тільки в понеділок.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі каналу "FreeДом".

"Зрозуміти хвору голову не можна і щось прогнозувати не можна, як і не можна було з упевненістю спрогнозувати цю війну проти України", - сказав він.

За словами Юрія Ігната, є різні прогнози, коли буде завдано удару, від різних аналітиків і розвідки.

"Зрозуміло, що Росія не відмовилася від своїх намірів і далі тероризуватиме український народ, битиме по нашій інфраструктурі", - сказав він.

Речник командування Повітряних сил додав, що Росія може "використовувати як крилаті ракети, так і безпілотники ударні".

"Знаємо, що в море зараз вийшли і носії "Калібрів", які раніше вивели. Тому обстрілів можна чекати в будь - який час", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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