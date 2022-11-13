У Підмосков'ї штормовий вітер вчинив “сміттєвий погром” на парковці: відео

У Москві та околицях падали дерева та літали сміттєві контейнери.

У неділю, 13 листопада, у столиці країни-агресора та в Підмосков’ї швидкість поривів вітру досягала 20 метрів за секунду, не обійшлося без руйнувань.

Про розгул стихії повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.

У Подільську під Москвою вітер зірвав із фасадів багатоповерхівок банери, які цілу ніч торохкотіли по стінах.

У Котельниках вітром знесло дах майданчика у дитячому садку, погнуло дорожні знаки та розкидало сміття. У підмосковних Митищах - повалені дерева у дворах та лісопарку.

У Балашихі металевий навіс для контейнерів для сміття зірвався з місця і полетів на припарковані поруч авто.

У столичному Марфіно дерево біля під'їзду впало на іномарку, що стояла внизу. Щоправда, у салоні нікого не було, власнику обіцяють компенсацію від страхової компанії.

На вулиці Полбіна у Москві вітер поклав на землю світлофор. Замість регулювальника працював водій екскаватора, який зупиняв рух ковшем.

Нагадаємо, раніше удар стихії зривав дахи будівель, пошкодив лінії електропередач, валив дерева і забирав людські життя у прикордонній з Україною областю РФ.

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