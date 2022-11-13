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"Динамо" в меншості втратило очки в поєдинку УПЛ проти "Колоса"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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451
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"Динамо" в меншості втратило очки в поєдинку УПЛ проти "Колоса"

Фото: УПЛ

Підопічні Мірчі Луческу не змогли розпечатати ворота команди з Ковалівки.

Київське "Динамо" і ковалівський "Колос" розписали нічию в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 0:0.

Упродовж зустрічі "біло-сині" володіли територіальною перевагою, однак так і не змогли реалізувати бодай один свій момент, аби здобути перемогу.

Завершувати матч киянам довелося в меншості. На 68-й хвилині достроково пішов з поля захисник Денис Попов, отримавши другу жовту картку.

  • "Динамо" з 20 очками посідає п'яте місце в УПЛ. "Колос" йде сьомим, маючи 16 балів.
  • У наступному матчі УПЛ команда Луческу 17 листопада зіграє з "Інгульцем", а ковалівці 19 листопада прийматимуть "Ворсклу".

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Дата публікації
Перегляди
451
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