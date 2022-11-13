"Дніпро-1" не зумів обіграти "Ворсклу" та поставив під сумнів своє лідерство в УПЛ

Полтавці перервали переможну серію дніпровського клубу, яка налічувала чотири поєдинки.

"Дніпро-1" зіграв унічию з полтавською "Ворсклою" у стартовому матчі 13-го української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Минай" завершилася з рахунком 1:1 .

Першими в цьому протистоянні забили підопічні Олександра Кучера. На 25-й хвилині дніпрян вивів уперед Олександр Піхальонок.

Однак втримати перемогу номінальним гостям не вдалося. На 67-й хвилині Василь Кравець врятував полтавський колектив від поразки.

Таким чином, перервалася виграшна серія дніпрян в УПЛ, яка складала чотири поєдинки.

"Дніпро-1" з 32 очками продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача – донецький "Шахтар" – на 6 балів. Щоправда, "гірники" провели на дві гри менше, тому мають шанс наздогнати лідера. "Ворскла" з 15 пунктами посідає 9-те місце.

У наступному турі дніпряни 19 листопада проведуть очну битву з "Шахтарем", а команда Віктора Скрипника того ж дня зійдеться з "Колосом".

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