Коли в Україні випаде сніг: синоптикиня розповіла

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 16-17 листопада в багатьох областях України очікується похолодання та мокрий сніг.

Про це вона написала у Facebook.

"Вже у середу-четвер в Україні буде сніг. Не повсюди, але в багатьох районах. А поки що про очікувану завтрашню погоду та прийдешнє похолодання", - написала Наталка Діденко.

За її словами, зниження температури повітря відбуватиметься від 14 листопада поступово: у понеділок-вівторок до +3+8 градусів, а від четверга від 3 морозу до +4 тепла.

14 листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8+13 градусів.

У понеділок антициклон - область високого атмосферного тиску - утримуватиме будь-які опади від України, переважатиме суха, часто із сонцем, погода.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями.

"У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг", - спрогнозувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, про холодну та снігову погоду попереджає і народний синоптик Стас Щедрін. За його словами, до України йдуть морози та сніг - "намести може до пів метра". Втім, де саме може засніжити, він поки не зміг сказати.

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