Когда в Украине выпадет снег: синоптик рассказала

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 16-17 ноября во многих областях Украины ожидается похолодание и мокрый снег.

Об этом она написала в Facebook.

"Уже в среду-четверг в Украине будет снег. Не повсюду, но во многих районах. А пока об ожидаемой завтрашней погоде и грядущем похолодании", — написала Наталья Диденко.

По ее словам, снижение температуры воздуха будет происходить с 14 ноября постепенно: в понедельник-вторник до +3+8 градусов, а с четверга от 3 мороза до +4 тепла.

14 ноября в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +3+8 градусов, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части +8+13 градусов.

В понедельник антициклон — область высокого атмосферного давления — будет удерживать любые осадки от Украины, преобладать сухая, часто с солнцем, погода.

В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше +6+7 градусов. Будет сухо, с солнечными прояснениями.

"Во вторник в Украине будет понедельная погода. А вот в среду-четверг температура воздуха продвинется к дальнейшему сезонному снижению и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и выпадет мокрый снег", — спрогнозировала Наталья Диденко.

Напомним, о холодной и снежной погоде предупреждает и народный синоптик Стас Щедрин. По его словам, в Украину идут морозы и снег — "намести может до полуметра". Впрочем, где именно может заснежить, он пока затруднился сказать.

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