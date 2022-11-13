На Херсонщині до 18 листопада заборонили користуватися водним транспортом: причини

В області було встановлено низку обмежень щодо користування водним транспортом.

На водних об’єктах у межах Херсонської області протягом 13 -18 листопада включно заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що з метою забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах Херсонської області під час воєнного стану, було встановлено низку обмежень щодо користування водним транспортом.

Ознайомитися з відповідним розпорядженням можна за посиланням.

Деокупація Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

"Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст.

У неділю, 13 листопада журналіст ТСН провів перше включення зі звільненого Херсона. За його слова, у місті на кожному кроці майоріють українські прапори, а до відновлення критичної інфраструктури приступлять одразу після проведення розмінування.

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