Малиновський не врятував: "Аталанта" в яскравому матчі Серії А програла "Інтеру" (відео)

Українець провів на полі другий тайм, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

"Аталанта" поступилася "Інтеру" в результативному поєдинку 15-го туру італійської Серії А – 2:3 .

"Бергамаски" вийшли вперед на 25-й хвилині, коли Адемола Лукман реалізував пенальті.

На 36-й хвилині "нерадзуррі" відігралися зусиллями Едіна Джеко.

Після перерви "Інтер" схилив шальки терезів на свою користь. На 56-й хвилині Джеко забив знову, оформивши дубль.

А вже на 62-й хвилині м'яч втретє опинився в сітці воріт "Богині" – аргентинський захисник Хосе Паломіно заніс до свого пасиву автогол.

На 77-й хвилині "Аталанта" скоротила відставання до мінімуму – Паломіно реабілітувався, вразивши вже чужі ворота. Однак піти від поразки господарям не вдалося.

Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський вийшов з лави запасних на другий тайм, проте результативними діями не зміг відзначитися.

Після 15 зіграних матчів "Аталанта" з 27 очками йде шостою в таблиці Серії А. "Інтер" тепер має 30 балів і піднявся на четверту сходинку.

Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться вже після Чемпіонату світу-2022 в Катарі. Малиновський і Ко 4 січня на виїзді зіграють проти "Спеції", а міланці того ж дня прийматимуть "Наполі".

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