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Michelle Andrade прокоментувала, чому пішла від Потапа

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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247
Час на прочитання
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Michelle Andrade прокоментувала, чому пішла від Потапа

Фото: instagram.com/mishvirmish

Артистка зізналася, що наразі вона сама собі продюсер.

Українська співачка та експідопічна продюсерського центру Потапа та Ірини Горової MOЗGI Entertainment Michelle Andrade розповіла про своє сольне плавання.

Як стало відомо у червні, Позитив та Michelle Andrade припинили співпрацю з MOЗGI Entertainment. У студії "Сніданку.Вихідний" Мішель прокоментувала, чому пішла від Потапа.

Артистка зізналася, що війна підштовхнула її до цього рішення:

"Мені здається, що з війною не було якось сил думати про це. Просто само пішло. Мені здається, що це було дуже доречно і вчасно", - сказала виконавиця.

Сама собі продюсерка: Мішель Андраде розповіла, чому пішла від Потапа

Сама собі продюсерка: Мішель Андраде розповіла, чому пішла від Потапа

Вона поділилася, що зараз усіма справами, що стосуються її творчості, займається особисто і теж бачить у цьому плюси:

"Просто зараз я сама зі своєю командою почала приймати рішення. Я роблю помилки, я розумію, як треба рухатись далі. Бо раніше вони мене як дитину, і я нічого не розуміла, що робити. Я просто танцювала, співала. Зараз, звичайно, треба думати", - пояснила Мішель.

Окрім того, артистка анонсувала, що вже 25 листопада побачить світ її мініальбом українською мовою під назвою "Не приховане", який вона написала з музикантом Володимиром Мажорою.

Також Мішель поділилася, що зараз вона мешкає у Варшаві, де знімає квартиру разом з подругами. Артистка припустила, що зніматиме житло у Польщі до кінця наступного року. Співачка зізналася, що чередує свої візити – два тижні вона проводить в Україні, два – у Варшаві.

 Нагадаємо, що місяць тому Michelle Andrade записала ремікс на українськомовну пісню "Мою любов" співачки Sofia Shanti.

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Дата публікації
Перегляди
247
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