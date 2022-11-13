Погода в Україні на 14 листопада: тумани та легке похолодання

У понеділок, 14 листопада, в Україні буде хмарно. Температура повітря знизиться. Опадів протягом дня не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у західній та південній частинах 9-13°", - йдеться у повідомленні

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила, що від наступного тижня до України прийде похолодання. Щобільше - до наступних вихідних навіть може засніжити.

Про холодну та снігову погоду попереджає і народний синоптик Стас Щедрін. За його словами, до України йдуть морози та сніг - "намести може до пів метра". Втім, де саме може засніжити, він поки не зміг сказати.

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